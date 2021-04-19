Песков: правоохранители примут меры в случае незаконных акций в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники правоохранительных органов примут меры в случае несанкционированных акций в России. Необходимо помнить, что призывы к подобным акциям и провокациям звучат из-за рубежа. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- В случае, если будут инициироваться какие-то запрещенные акции, в отношении них правоохранители будут выполнять действия, которые должны выполняться по законам России. Напомню, что такие провокационные призывы звучат от неких граждан, которые проживают за границей, - отметил пресс-секретарь российского президента.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее МВД России призвало жителей страны не участвовать в незаконных акциях. Полиция отметила, что агрессивные действий участников таких мероприятий и попытки провокаций будут расцениваться как угроза общественной безопасности. Представители ведомства напомнили также, что в России по-прежнему действуют ограничений из-за ситуации с коронавирусом.