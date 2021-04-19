Песков: Путин обсуждал с Байденом подготовку переворота в Беларуси

Путин обсуждал с Байденом попытку переворота в Белоруссии, заявил Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали в телефонном разговоре вопрос подготовки госпереворота в Беларуси.

Во время брифинга журналисты спросили у Пескова, может ли он подтвердить, поднималась ли данная тема в разговоре между президентами.

- Да, могу, - ответил журналистам пресс-секретарь президента России.

17 апреля 2021 года сайт KP.ru сообщал, что ФСБ России предотвратила покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко. Сам белорусский президент рассказал, что покушение на него и на его детей готовило руководство США.