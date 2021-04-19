Путин проведет совещание перед посланием к Федеральному собранию Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сегодня и завтра будет готовиться к посланию Федеральному Собранию, а также проведет совещание со своей администрацией и кабинетом министров. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил также, что не исключены международные телефонные переговоры.

- В понедельник и вторник Владимир Путин готовится к посланию парламенту. Сегодня же будет совещание с руководством администрации, правительства - экономический блок, социальный, с тем, чтобы в ходе совещания согласовать основные положения этого будущего послания Федеральному Собранию. Телефонная дипломатия продолжается, несмотря на подготовку, - сообщил Дмитрий Песков.

Как сообщал сайт kp.ru, в этом году послание российского лидера Федеральному собранию пройдет 21 апреля. В своем выступлении президент России должен рассказать о положении дел в стране и озвучить главные направления внутренней и внешней политики.