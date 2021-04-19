МИД РФ: Чехия не должна удивляться ответным мерам на высылку дипломатов

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прага не должна удивляться ответным мерам Москвы на высылку российских дипломатов из Чехии. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ.

«Удивляться чешским официальным лицам нечему, если говорить о действиях российской стороны, они исключительно ответные», - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Как отметила дипломат, Прага понимала, какими будут ответные действия Москвы, и высылка чешских дипломатов в качестве ответной меры, по ее словам, была «не просто предсказуема, она была неминуема».

Напомним, в минувшую субботу, 17 апреля, Чехия заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, и обвинила российских разведчиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

В МИД Чехии заявили, что реакция Москвы на высылку дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось, и чешское правительство обсудит дальнейшие шаги в данной ситуации. Как отметили в чешском внешнеполитическом ведомстве, среди 20 высланных сотрудников посольства есть заместитель посла.