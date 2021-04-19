Песков: Кремль "никак не воспринял" угрозы США из-за Навального

Дмитрий Песков объяснил позицию Кремля по угрозам США из-за Алексея Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Здоровье осуждённых в России не должно интересовать иностранные государства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории РФ не может и не должно быть темой для их интереса, - ответил Песков на вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в Кремле не контролируют состояние здоровья заключённых. Он также подтвердил, что президенту России Владимиру Путину докладывают о письмах про Алексея Навального, но поводом для каких-либо действий они не являются.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Москву ожидают "последствия", если "Алексей Навальный умрёт в колонии". Салливан также заявил, что администрация США уже рассматривает подобные меры.