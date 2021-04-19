Над Марсом впервые пролетел беспилотный вертолет Ingenuity Фото: REUTERS

Вертолет-дрон Ingenuity («Изобретательность»), прибывший ранее на Марс вместе с марсоходом Perseverance («Настойчивость»), в понедельник, 19 апреля, совершил свой первый испытательный полет на Красной планете. Об этом сообщило NASA.

Как уточняется, первый полет Ingenuity продлился примерно 20 секунд, а его высота составила около трех метров. Во время полета марсоход ретранслировал на Землю снимки, а также данные, полученные вертолетом-дроном.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе последующих полетов вертолет-дрон собираются поднять на высоту до пяти метров, и во время этих полетов он будет производить аэрофотосъемку поверхности Марса.

В диаметре вертолет 1,2 метра и весом 1,8 килограммов, он оснащен двумя камерами, которые могут зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования поверхности.

Напомним, американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года, а 18 февраля Марсоход Perseverance с вертолетом-дроном совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.