МИД Украины предложил Евросоюзу пошаговый план действий для "сдерживания России" Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе неформальной видеоконференции с министрами иностранных дел Европейского Союза предложил своим коллегам «пошаговый план» действий для «сдерживания дальнейшей эскалации России», в том числе новый пакет секторальных санкций в отношении Москвы.

«Основной элемент - подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», - написал министр в своем Twitter.

По словам Кулебы, он рассказал своим коллегам об «опасном курсе России на обострение».

Напомним, накануне глава ведущей фракции Европарламента, немецкий политик Манфред Вебер выступил за ужесточение санкций Евросоюза в отношении России. Как он считает, Москва якобы «продолжает курс опасных провокаций», среди прочего указав на ситуацию на востоке Украины.

Как писал сайт kp.ru, Кремле уже ни раз комментировали изменение расположения российских войск на границе с Украиной. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва перемещает войска в пределах своей территории, и это не должно никого волновать. Такими действиями Россия лишь обеспечивает безопасность и не представляет угрозы для «соседей».