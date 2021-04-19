Привитые в России европейцы могут иметь проблемы с сертификатами вакцинации в ЕС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У граждан стран-членов Европейского союза могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами вакцинации в Евросоюзе, если они выезжают вакцинироваться от коронавируса в Россию и другие страны. Такое заявление сделал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя вопрос о набирающем обороты «вакцинном туризме», главным направлением которого стала Россия.

Как он уточнил в Европейском союзе сегодня работают над созданием зеленого цифрового пропуска сертификата вакцинации ЕС, который будет основан только на вакцинах, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств. По его словам, в этой ситуации «выиграют те, кто останется и подождет» до лета, когда в Евросоюзе будет достаточно соответствующих препаратов.

В Еврокомиссии предупредили, что «вакцинные туристы» могут просто не получить тех бонусов, которые будет давать вакцинация на территории ЕС.

Напомним, в марте Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса, которые должны быть внедрены к середине июня 2021 года.