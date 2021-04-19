Матвиенко: Россия не намерена закрывать свое интернет-пространство от всего мира Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У России нет цели полностью закрыть свое интернет-пространство от всего мира. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявила председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Научно-экспертного совета при председателе верхней палаты.

Усиление регулирования в данной области направлено на обеспечение безопасности России. По мнению Матвиенко, в стране пора говорить о более четком регулировании цифровой среды ради безопасности общества и граждан, и, прежде всего, это касается строгого соблюдения национального законодательства зарубежными интернет-компаниями.

- У России нет цели закрыться от всего мира или выстроить электронную стену, но пора говорить о более четком регулировании цифровой среды ради безопасности нашего общества и граждан. Отсутствие четких правовых механизмов приводит к тому, что многие субъекты здесь действуют по принципу «что не запрещено, то разрешено», - объяснила председатель Совета Федерации.

Валентина Матвиенко отметила, что сетевое пространство нередко становится площадкой для недобросовестной конкуренции или открытых мошеннических действий.