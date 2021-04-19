Роспотребнадзор: В разных регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 25-87% населения

Роспотребнадзор назвал процент россиян, обладающих иммунитетом к коронавирусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В разных регионах России иммунитет к коронавирусу имеют от 25 до 87% населения, сказано в презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой для собрания отделения медицинских наук Российской академии наук.

В Москве антитела к COVID-19 есть у 40,6% жителей города, а в Московской области - у 44%. В Санкт-Петербурге иммунитет к коронавирусу выявлен у 27,4% горожан.

Наибольшая доля населения с иммунитет к заражению зафиксирована в Астраханской области (51,6%), Белгородской области (47,7%), Ставропольском крае (46,7%) и в Татарстане (45,5%).

Меньше всего жителей с антителами к COVID-19 выявлено в Краснодарском крае (5,1%) и в Тюменской области (9,5%).

Роспотребнадзор начал исследовать популяционный иммунитет россиян к коронавирусу с июня 2020 года. В нём приняли участие уже 204 тысячи добровольцев. Четвёртый этап завершился в марте 2021 года, в результатах исследования сказано, что иммунитетом к коронавирусу обладает от 25 до 87,1% людей в России.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что, по словам вице-губернатора Санкт-Петербурга, население города приобретёт популяционный иммунитет к коронавирусу уже в июне 2021 года. 11 июня в городе начнётся Евро-2020.