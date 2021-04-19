Кремль об иске против ФБК*: прокуратура борется с беззаконием

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура борется с беззаконием и экстремизмом, выполняя свою функцию. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя иск о признание Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, экстремистскими организациями

«Генпрокуратура выполняет свои функции. Они борются с беззаконием, они борются с экстремизмом, в том числе с разными проявлениями экстремизма, и выполняют свои функции», сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле чрезмерной такую меру.

При этом пресс-секретарь отметил, что есть позиция прокуратуры, «призыв, озвученный прокуратурой», а дальше уже не функция Кремля

У пресс-секретаря главы государства также поинтересовались, стоит ли людям опасаться, что их приравняют к экстремистам при наличии у них символики ФБК*.

«Это будет зависеть от принятых решений. В случае если подобный вердикт будет принят, то, разумеется, закон нужно будет выполнять», - ответил представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 19 апреля, Мосгорсуд сообщил об иске прокуратуры о признании экстремистскими организациями ФБК, а также Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ)* и некоммерческой организации «Штабы Навального»

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включены Министерством юстиции России в список иноагентов