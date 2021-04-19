МИД Чехии: работа посольства в России парализована Фото: REUTERS

Чешское посольство в Москве после высылке дипломатов фактически не работает. Об этом сообщил вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, который также временно исполняет обязанности министра иностранных дел республики.

Как уточнил министр, из дипмиссии высылали почти две трети дипломатов, что парализует работу посольство. По его словам, сейчас работает только консульский отдел, а политический и экономический отделы закрыты.

«Штат посольства Чехии в Москве не был большим ... Этот шаг деятельность посольства, в принципе, парализовал … Мы будем должны заниматься практическими вопросами функционирования посольства. Это большой удар для посольства», - заявил глава МИД Чехии.

Гамачек не исключил, что в посольство республике в Москве переведут дипломатов из генеральных консульств в других городах.

Напомним, ранее власти Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов, и обвинили российских разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников посольства республики.

Как писал сайт kp.ru, Гамачек заявил, что такая реакция России на высылку дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось, и чешское правительство обсудит дальнейшие шаги в такой ситуации. По его словам, может быть сокращена численность сотрудников российского посольства в Праге.