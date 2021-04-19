Сенатор Рязанский оценил идею предоставлять многодетным семьям топливные карты

В Совфеде оценили идею предоставлять многодетным семьям топливные карты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение предоставить многодетным семьям лимитированные топливные карты. Сенатор отметил, что любая дополнительная помощь этой категории населения будет хороша.

«Инициатива хорошая. Только 30 литров в месяц для работающей семьи не так много, если человек, например, имеет отношение к сельскому производству. Но любая помощь многодетной семье — это хорошо», — цитирует Рязанского RT.

При этом сенатор добавил, что реализовать идею с точки зрения административных нюансов будет непросто.

«Чисто административно, честно говоря, будет сложно. Это надо перевести в какие-то талоны, перевести в отношения с заправочными возможностями, которые есть в регионах, а они бывают разные. Надо специально сделать так, чтобы каждая заправочная компания, а их много, принимала эти талоны и понимала эту систему», — объяснил Рязанский.

Напомним, предоставлять многодетным семьям топливные карты с ежемесячным лимитом 30 литров бензина предложил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин. Политик выразил уверенность, что эта льгота будет удобна многим родителям, передает телеканал «360».

Ранее Госдума поддержала законопроект, по которому многодетные семьи смогут получить до 450 тысяч рублей для погашения кредитов, выделенных не только на покупку дома, но и на его строительство или оплату паевого взноса, передает Москва 24.