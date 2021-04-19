Цены на бензин перестали расти на АЗС в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены на бензин на автозаправочных станциях в российской столице за неделю с 12 по 19 апреля перестали расти, а дизельное топливо подешевело. До этого бензин в Москве дорожал четыре месяца подряд, а цена на дизельное топливо росла три месяца. Об этом в понедельник свидетельствуют данные на официальном сайте Московской топливной ассоциации.

По информации на сегодняшний день, стоимость бензина Аи-92 зафиксировалась на уровне 45,24 рубля за литр, а Аи-95 — 49,82 рубля за литр. Немного увеличилась только цена бензина Аи-98: топливо этой марки подорожало на три копейки до 56,38 рубля.

Цена на дизельное топливо перешла к снижению после нескольких месяцев беспрерывного роста, за неделю дизель подешевел на семь копеек, достигнув отметки в 49,28 рубля за литр.

На минувшей неделе с 5 по 12 апреля стоимость бензина и дизельного топлива в российской столице замедлила рост. Бензин на территории Москвы начал дорожать в середине декабря минувшего 2020 года, а дизельное топливо – с середины января этого года.