Боррель: Евросоюз не готовит новых санкций против России

Жозеп Боррель. Фото: REUTERS

Европейский союз не готовит новых санкционных мер в отношении Москвы. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций», - сказал глава евродипломатии по итогам неформального онлайн-заседания Совета Евросоюза.

По его словам, от стран-членов Евросоюза не поступало запросов о скоординированной высылке российских дипломатов в ответ на события в Чехии.

«Евросоюз выразил полную солидарность с Чехией. Она не просила страны ЕС присоединиться к высылке российских дипломатов», - сказал он.

Напомним, ранее глава ведущей фракции Европарламента, немецкий политик Манфред Вебер выступил за ужесточение санкций Евросоюза в отношении Москвы. Политик указал на то, Россия якобы «продолжает курс опасных провокаций».