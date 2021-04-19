Футбольный арбитр Вилков пожизненно отстранен от работы

Футбольного арбитра Вилкова пожизненно отстранили от работы.Фото:с сайта ФК "Факел".

Футбольный арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы. Об этом сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

Вилков судил матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Ростов", закончившийся со счетом 4:1. После завершения матча к судье были вопросы по назначению пенальти.

"Могу подтвердить. Решение с формулировкой "утрата доверия". Получается, что он отстранен навсегда. По крайней мере, до тех пор, пока я возглавляю судейский комитет", - сказал Хачатурянц ТАСС.

В РФС признали ошибку судьи, в ходе заседания апелляционного комитета он сделал заявление, что при рассмотрении протеста "Рубина" в первой инстанции ввел в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с футболистом Деспотовичем была неправильная установка мяча участником команды "Рубина", а не сигнал от системы видеоассистента рефери.

Михаилу Вилкову 41 год. Он работал на матчах чемпионата России с 2010 года. Ранее Вилкова уже отстраняли от матчей. Так, в ноябре 2019 года Вилков он был отстранен от судейства за ошибки в матчах "Зенит" - ЦСКА (1:1) и "Оренбург" - "Уфа" (0:0).