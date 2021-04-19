К дому свидетеля защиты по делу Флойда в США подкинули свиную голову. Фото: REUTERS

Свидетель защиты экс-полицейского Дерека Шовина, которого судят по обвинению в смерти темнокожего американца Джорджа Флойда, обнаружил у своего дома отрезанную голову свиньи. Об этом. Сообщает полиция города Санта-Роза в штате Калифорния.

Очевидцы говорят, что голову животного на крыльцо дома подбросили несколько человек в черном.

"(Этот) дом... был предыдущим местом жительства господина (Барри) Брода. Он недавно давал показания в пользу защиты на суде над офицером полиции Миннеаполиса Дереком Шовином. Похоже, подозреваемые избрали Брода своей целью из-за его показаний", - говорится в сообщении полиции.

Позднее злоумышленники облили кровью животного скульптуру в виде руки рядом с торговым центром в Санта-Розе.

Напомним, бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве Джорджа Флойда при задержании. Случай вызвал неоднозначные мнения среди общественности. Во многих штатах прошли акции протеста, в которых участники призывали властей обратить внимание на беззаконие среди полиции.

Судмедэкспертиза подтвердила, что Флойд умер от силовых приемов при задержании, однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление им наркотиков.