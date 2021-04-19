23% россиян признались в профессиональном выгорании

Четверть россиян признались, что столкнулись с профессиональным выгоранием на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти четверть россиян признались, что столкнулись с профессиональным выгоранием. 23% респондентов заявили, что не просто находятся в состоянии выгорания, но и не знают, как с этой проблемой справиться. Такие данные привела рекрутинговая компания Hays.

Согласно результатам исследования, в 2020 году 75% опрошенных испытывали синдром выгорания или сталкивались с выгоранием среди коллег и знакомых. При этом оказалось, что сильнее всего эта проблема распространена среди сотрудников в возрасте 25-28 лет. А вот чем старше сотрудники, тем более они склонны отрицать проблему выгорания, передают «Известия».

Также выяснилось, что женщины страдают от синдрома выгорания чаще мужчин 43% против 34%. Помимо этого, 42% опрошенных профессионалов сказали, что из-за выгорания они приняли решение поменять работу. А еще 26% заявили, что они сами или их знакомы из-за сложившейся проблемы решились уволиться « в никуда».

Примечательно, что часть работодателей вместо помощи своим сотрудникам при виде синдрома выгорания предпочитают увольнять их. Такой тактики придерживаются 12% начальников, передает сайт «Свободная пресса».

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова дала советы, как уберечь себя от выгорания на работе. Эксперт посоветовала выстроить границы и уметь переключаться на личные дела, передает Пятый канал.