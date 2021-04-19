Крупнейший бриллиант российской огранки выставлен на продажу. Фото: Алроса

Алмазодобывающая компания «Алроса» выставляет на продажу крупнейший в истории российской огранки 100,94-каратный бриллиант The Spectacle. Кристалл будет выставлен на аукционе Christie’s Magnificent Jewels («Великолепные драгоценности»), который состояится 12 мая в Женеве.

Бриллиант The Spectacle был создан из редкого алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на трубке «Зарница» - первом коренном месторождении алмазов, которое было открыто в России в 1954 году. Кристалл стал одним из самых крупных, добытых компанией в XXI веке.

«The Spectacle - это настоящее чудо природы, ограненное человеческой рукой. Впечатляющий размер в сочетании с бесподобными характеристиками цвета и чистоты и гарантией безупречного происхождения делают его появление уникальным событием», – заявил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

Напомним, ранее «Алроса» представила новую коллекцию крупных цветных бриллиантов. Среди них были уникальные камни, такие как розовый, ярко-желтый и пурпурно-розовый бриллианты. Самым дорогим кристаллом в коллекции стал овальный крупнейший розовый бриллиант в истории России весом в 14,83 карат.