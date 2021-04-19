ВОЗ продлит на три месяца режим ЧС в связи с коронавирусом

ВОЗ рекомендует продлить на три месяца режим ЧС из-за коронавируса Фото: REUTERS

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с коронавирусной инфекцией необходимо продлить на три месяца. Об этом решение сообщил Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, подробно проанализировавший сложившуюся ситуацию на своем заседании.

«Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета», - говорится в заявлении комитета.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ВОЗ вероятно объявит о сохранении режима чрезвычайной ситуации в мире из-за коронавируса.

Напомним, ранее ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом в мире тревожной. Как писал сайт kp.ru, по данным организации, число случаев заражения COVID-19 в мире растет седьмую неделю подряд, среди заболевших смертность растет четвертую неделю подряд.