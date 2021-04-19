В Госдуме оценили план главы МИД Украины по «сдерживанию России»

В Госдуме оценили план Кулебы по «сдерживанию России». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о новых санкциях против России. Он отметил, что против нашей страны уже введены секторальные ограничительные меры.

- Я бы даже сказал, с нами открыто вступили в конфликт по всем фронтам, даже по дипломатической линии, так что ничего нового Киев не предложил. И все же все эти потуги ни на шаг ни сдвинули наши позиции, касающиеся национальной безопасности и государственных устоев. Да, мы несём потери, в первую очередь, экономические, - сказал Бальбек РИА Новости, при этом отметив, что ни секторальные санкции, ни анонсированный железный занавес не изменят нашу политическую волю и наш взгляд на будущее РФ.

Ранее Кулеба заявил, что предложил главам МИД Евросоюза пошаговый план по сдерживанию "дальнейшей эскалации со стороны РФ". Министр заявил о вероятности введения нового пакета секторальных санкций.

Напомним, Киев считает Россию "страной-агрессором" на законодательном уровне. Ранее президент Украины выразил обеспокоенность нахождением российских войск на границе с его страной. Он обратился за помощью к США и НАТО. При этом в Кремле отметили, что Россия вправе укреплять свои границы, а перемещение военных внутри страны никого не должно касаться.