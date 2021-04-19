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Здоровье19 апреля 2021 18:29

Гинцбург заявил, что «Спутник V» может быть эффективнее 97%

Ранее центр им.Гамалеи и РПФИ сообщили о высоких показателях по результатам исследований
Анастасия РЫШКОВА
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Гинцбург заявил, что «Спутник V» может быть эффективнее 97%.

Гинцбург заявил, что «Спутник V» может быть эффективнее 97%.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор разработавшего вакцину "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург оценил информацию о том, что российская вакцина "Спутник V" может быть эффективна на 97%.

"Реальная эффективность вакцины "Спутник V" может быть даже выше, чем демонстрируют существующие результаты нашего анализа, поскольку данные системы учета заболевших допускают временной лаг между забором образца (реальной датой заболевания) и постановкой диагноза", - цитирует Гинцбурга РФПИ.

Ранее национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций в понедельник, 19 апреля, сообщили, что эффективность препарата "Спутник V" составила 97,6%, что выше, чем ранее заявленные данные, которые были опубликованы в старейшем журнале (91,6%).

Напомним, научный журнал The Lancet ранее опубликовал данные третьей фазы клинических исследований препарата "Спутник V", которые показали, что вакцина для профилактики коронавируса эффективна на 91,6%.

"Спутник V" стал первой вакциной в мире от коронавируса, изобретенной российскими учеными летом прошлого года. В данный момент она зарегистрирована более чем в 57 странах мира.

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