Боррель назвал развертывание сил России у границ с Украиной «крупнейшим в истории» Фото: REUTERS

Европейский союз считает развертывание сил России у границ с Украиной «крупнейшим в истории». Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

- Свыше 150 тысяч российских военнослужащих размещены на границе с Украиной. Это означает риск дальнейшей эскалации, - заявил он в ходе пресс-конференции по итогам неформальной видеоконференции Совета ЕС.

Откуда он взял такие цифры, впрочем, глава евродипломатии признаваться не стал:

- Не могу сказать, откуда у меня такая цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. Это вызывает у Евросоюза беспокойство, - добавил он.

Жозеп Боррель сообщил, что пригласил главе украинского министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу подключиться к видеоконференции. По словам представителя ЕС, руководитель внешнеполитического ведомства Украины проинформировал министров по ситуации на границе с Россией.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что передвижение войск РФ по территории страны не должно вызывать беспокойства других стран, поскольку российская сторона ни для кого не представляет угрозу. Пресс-секретарь российского президента подчеркнула, что российские силы передвигаются по своей территории в тех направлениях, в которых считают нужным. Накануне Дмитрий Песков говорил также, что Россия не приемлет возможность войны с Украиной.