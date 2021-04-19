Россия стала полноправным членом Международной организации по миграции, сообщили в МИД РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия стала полноправным участником Международной организации по миграции (МОМ).

"В соответствии с принятой 24 ноября 2020 года резолюцией 111-й сессии Совета MOM, одобрившей заявку нашей страны на вступление в MOM, Россия становится полноправным членом организации с даты передачи ее генеральному директору данного уведомления", - говорится в сообщении МИД РФ.

Вступление в MOM открывает перед Москвой "дополнительные возможности для наращивания конструктивного взаимодействия с международным сообществом по вопросам миграции".

Напомним, в феврале 2021 года президент РФ Владимир Путин внес устав организации на рассмотрение Государственной думы. Было отмечено, что это решение позволит доводить до иностранных коллег предложения в сфере ключевых миграционных вызовов современности.

МОМ была организованна 5 декабря 1951 года в Брюсселе. Штаб-квартира структуры располагается в Женеве. С 1992 года бюро организации работает и в российской столице.