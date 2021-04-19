ФАС возбудила дело против Google из-за YouTube Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании Google в связи с доминирующим положением сервисов видеохостинга YouTube на рынке. Об этом в понедельник, 19 апреля, говорится в сообщении на официальном сайте ФАС.

Отмечается, что данная иностранная компания злоупотребляет доминирующим положением YouTube на соответствующем рынке, а ее действия приводят к безосновательным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей. Специалисты службы полагают, что подобное поведение Google может привести к ущемлению интересов пользователей и навредить здоровой конкуренции на рынке.

- Поводом к расследованию стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий». Представители организации пожаловались на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей в YouTube. Правила Google являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми, - отмечается в заявлении ведомства.

В рамках рассмотрения дела Федеральная антимонопольная служба даст оценку действиям Google и их последствиям для пользователей и контента.