Роскомнадзор предупредил об ответственности за публикации призывов к несанкционированным акциям. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор предупредил СМИ и социальные сети об ответственности за публикации с призывами к участию в несогласованных протестных акциях.

"Обращаем внимание владельцев социальных сетей, СМИ и других интернет-платформ на недопущение распространения информации с призывами к участию граждан в несанкционированных массовых мероприятиях и напоминаем о необходимости незамедлительного удаления таких материалов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно ст. 13.41 КоАП РФ штраф за нарушение закона составит от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Ранее МВД РФ призвало граждан страны воздержаться от участия в незаконных акциях и отметило, что будет пресекать любую агрессию и провокации. Генпрокуратура РФ также предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что призывы к участию в незаконных митингах звучат из-за рубежа.