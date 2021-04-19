Агентство Moody's оценило влияние санкций на российскую экономику. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентство Moody's оценило влияние санкций на российскую экономику. Ограничения, введенные США против российского госдолга, повлияют на финансовую гибкость и бюджетные возможности правительства России, но их последствия будут ограниченными, говорится в обзоре аналитиков.

«Накопленные правительством финансовые резервы, низкие потребности в заимствованиях и усовершенствованный инструментарий политики позволят ему справиться с сиюминутным негативным эффектом», — следует из документа, имеющегося в распоряжении «Ведомостей».

Ранее ЦБ заявил, что к 1 апреля текущего года доля вложений нерезидентов в ОФЗ составила 19,7%, при том, что в феврале прошлого года этот показатель был на уровне 35%.

В агентстве Moody's отметили, что текущее значение является минимальным за последние пять лет. Специалисты резюмировали, что подобное сужение возможностей для российского госдолга увеличит зависимость РФ от внутреннего финансирования.

Кроме того, продолжающееся сокращение иностранного участия на первичном рынке ОФЗ, вероятно, приведет к увеличению стоимости финансирования, предупредили аналитики.

Эксперты отметили и тот факт, что пространство для ужесточения ограничений сохраняется. Санкционный риск на данный период времени остается одним из ключевых факторов, влияющих на российский кредитный портфель.

Напомним, 15 апреля 2021 года Джо Байден подписал указ о расширении санкции относительно РФ.

США ввели санкции в отношении российского госдолга 15 апреля. Рестрикции были введены якобы за "неприемлемое поведение" российского правительства. Причинами введения новых ограничений стало якобы вмешательство в выборы США и кибератаки на компанию SolarWinds.

При этом министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, заявил об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены.