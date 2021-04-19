Чехии напомнили о недвижимости на Тверской из-за требований к посольству РФ освободить полгектара земли в Праге. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД РФ напомнило Чехии о недвижимости на Тверской улице в Москве из-за требований к посольству РФ освободить полгектара земли в Праге. При этом отмечено, что упоминаемые земельные участки, которые якобы должна освободить Россия, были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений.

В МИД напомнили, что ранее вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, решались способом соответствующих экспертных консультаций.

- Инструменты для профессионального и компетентного диалога у нас есть. Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному «инструментарию», напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы, - сказано в сообщении российского ведомства, опубликованного в Telegram-канале.

Напомним, власти Праги потребовали от посольства РФ освободить полгектара земли от общей площади, занимаемой дипломатическим представительством.