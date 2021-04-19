Грета Тунберг пожертвует ВОЗ 100 тысяч евро. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведская экоактивистка Грета Тунберг через свой благотворительный фонд передаст €100 тыс. Всемирной организации здравоохранения на закупку вакцины от коронавируса. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил ее и призвал международное сообщество последовать ее примеру.

Отмечено, что Грета жертвует денежные награды, полученные ею за деятельность в защиту климата планеты. Тунберг призвала мировое сообщество "больше сделать в связи с трагедией вакцинного неравенства".

"У нас есть средства для исправления большого дисбаланса в сегодняшнем мире в борьбе с COVID-19", - отметила она, подчеркнув, что нужно "в первую очередь помочь тем, кто наиболее уязвим".

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции 11 марта прошлого года. За это время в мире инфекцией заразилось более 193 миллионов людей по всему миру, из них три миллиона человек скончались.