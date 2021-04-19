Зеленского призвали разорвать дипломатические отношения с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа депутатов Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" призвала главу Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с РФ.

"Мы выражаем полную поддержку усилиям президента Украины по поиску дипломатического решения ситуации и реалистичного пути к миру и возвращению оккупированных территорий, а также выражаем благодарность международным посредникам за поддержку мирных чаяний Украины", — написал депутат Богдан Яременко в заявлении опубликованном на Facebook.

В обращении группа депутатов выдвигает обвинения в адрес российских чиновников и СМИ: якобы Москва желает "положить конец украинской государственности".

От Зеленского требуют пригласить на Украину американских и британских военных, а также предложить НАТО развернуть в стране подразделения противокорабельной, противовоздушной и противоракетной обороны. В заявлении также сказано о необходимости мобилизации.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность нахождением российских военных на границе с Украиной. Он обратился с этим вопросом к США и НАТО. Германия призвала РФ ослабить свое присутствие на границе с Украиной.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что подобные действия соседей - это способ наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". При этом Дмитрий Песков отметил, что передвижение российских войск на своей территории никого не касается, и РФ вправе укреплять свои границы как считает нужным.