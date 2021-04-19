Встреча в нормандском формате закончилась безрезультатно

Конкретные предложения РФ о предотвращении эскалации натолкнулись на обструкцию со стороны Украины Фото: REUTERS

В понедельник, 19 апреля, прошла встреча представителей МИД России, Германии, Франции и Украины, которая проходила в режиме видеоконференции и была посвящена обсуждению кластеров по выполнению Минских соглашений.

- Конкретные предложения Российской Федерации о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способам привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины, — рассказал собеседник агентства РИА Новости.

Представители Германии и Франции выразили приверженность режиму прекращения огня в Донбассе.

"В стиле, как было сказано Козаком на переговорах: "Мы за все хорошее и против всего плохого", — сказал источник, отметив, что страны "нормандии" показывают явное стремление к имитации и дальнейшему затягиванию переговорного процесса даже ценой жертв и разрушений в Донбассе.

- В результате более чем 3-х часовые переговоры закончились безрезультатно, - сказал источник агентства.

Напомним, что уже несколько недель ситуация на линии соприкосновения между Украиной и непризнанными республиками ДНР и ЛНР остается сложной. Обстрелы жилых районов с украинской стороны продолжаются. Так, ранее украинский беспилотник сбросил на одно из мирных поселений взрывное устройство, в результате чего погиб ребенок.