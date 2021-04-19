Чехия надеется на высылку офицеров спецслужб России союзниками

Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый вице-премьер Чехии, исполняющий также обязанности главы МИД и возглавляющий МВД Ян Гамачек призвал союзников республики по Евросоюзу и НАТО выслать из своих стран офицеров российских спецслужб.

По его словам, Прага получила от союзников «сильную поддержку» в связи с недавней высылкой 18 сотрудников посольства России в Чехии, и теперь ожидает от них дальнейших шагов.

«Мы бы приветствовали, чтобы они выслали офицеров российских спецслужб. Ожидаем, что реакция наших союзников будет более сильной», - цитирует заявление Яна Гамачека ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что решением выслать 18 наших дипломатов власти Чехии подтвердили, что у них нет собственной линии поведения как на международной арене, так и в отношениях с Россией.

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Похоже, что в Праге решили не просто следовать негласным рекомендациям «большого заокеанского брата», а подзаработать себе очки впрок. Чешским политикам и чиновникам показалось мало выслать 18 наших дипломатов и они, видимо, решили обострить ситуацию до предела (подробности).