Еврокомиссар: «Спутник V» появится в Европе не раньше конца года

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Даже если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», она станет доступна жителям стран ЕС не раньше конца 2021 года, считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Как и в случае с любой вакциной, первым шагом является получение разрешения на продажу от независимого Европейского агентства по лекарственным средствам, которое изучит российское досье в ближайшие недели», - заявил он в интервью французской газете Figaro.

По словам Тьерри Бретона, «процесс оценки должен занять больше времени», поскольку отсутствуют некие «важные данные» о российском препарате.

«Не думаю, что значительное количество доз «Спутника V» будет доступно для Европы до конца 2021 года», - добавил еврокомиссар.

К слову, ранее он говорил, что ЕС не нуждается в российской вакцине, потому что в Европе достаточно уже одобренных EMA препаратов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сейчас Евросоюз проводит экспертизу разработанного в России препарата, и одобрение ЕМА позволит привить против COVID-19 около 50 миллионов европейцев. Стоит отметить, что «Спутник V» уже получил одобрение для применения по ускоренной программе более чем в 60 странах мира.

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