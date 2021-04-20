Блинкен заявил, что в Арктике может развернуться «новый театр конфликта» из-за России

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступает в Аннаполисе Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Аннаполисе (штат Мэриленд) с речью о проблемах, связанных с глобальным потеплением, заявил, что из-за действий России в Арктике может развернуться «новый театр конфликта».

По словам главы американского госдепа, наша страна «эксплуатирует» изменения климата, чтобы установить контроль над новыми территориями. Он напомнил, что российский танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» этой зимой впервые в истории арктическим Северным морским путем без ледокола, тогда как еще недавно «этот маршрут был проходим лишь несколько недель в году». Блинкен отметил, что «по мере того как Арктика теплеет вдвое быстрее среднемирового уровня, этот период становится все дольше», передает агентство Reuters.

«Изменения климата могут создать новые театры конфликта», - подчеркнул он.

Блинкен утверждает, что «Россия эксплуатирует эти изменения, чтобы попытаться установить контроль над новыми пространствами, модернизирует свои базы в Арктике и строит новые».

«Китай тоже повышает свое присутствие в Арктике», - добавил глава госдепа.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что США пообещали не допустить господства России и Китая в Арктике. При этом в использовании Северного морского пути сами американцы не заинтересованы, поскольку он не подходит для их кораблей.