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В мире20 апреля 2021 1:46

Компания Coca-Cola поднимет цены на свои напитки

Источник:kp.ru
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Компания Coca-Cola поднимет цены на свои напитки

Компания Coca-Cola поднимет цены на свои напитки

Фото: REUTERS

Компания Coca-Cola поднимет цены на свои напитки, чтобы компенсировать возросшие затраты на сырье. Об этом предупредил потребителей гендиректор Coca-Cola Company Джеймс Куинси в интервью телеканалу CNBC.

Глава компании отметил, что в 2021 году производитель «еще хорошо подстрахован», однако в следующем 2022 году стоимость сырья вырастет: «давление усиливается, поэтому необходимо будет повысить цены».

Джеймс Куинси не стал уточнять, какие именно напитки подорожают, но заверил любителей «Колы», что рост цен «будет разумным».