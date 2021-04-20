Компания Coca-Cola поднимет цены на свои напитки Фото: REUTERS

Компания Coca-Cola поднимет цены на свои напитки, чтобы компенсировать возросшие затраты на сырье. Об этом предупредил потребителей гендиректор Coca-Cola Company Джеймс Куинси в интервью телеканалу CNBC.

Глава компании отметил, что в 2021 году производитель «еще хорошо подстрахован», однако в следующем 2022 году стоимость сырья вырастет: «давление усиливается, поэтому необходимо будет повысить цены».

Джеймс Куинси не стал уточнять, какие именно напитки подорожают, но заверил любителей «Колы», что рост цен «будет разумным».