Партия Меркель выдвинула кандидатом на пост канцлера ФРГ Армина Лашета

Председатель партии Христианско-демократический союз Армин Лашет Фото: REUTERS

После более шести часов споров и дискуссий в ночь на вторник, 20 апреля, члены федерального правления Христианско-демократического союза (ХДС) Германии большинством голосов поддержали кандидатуру председателя партии Армина Лашета в качестве претендента на должность канцлера ФРГ, сообщает немецкая газета Die Welt.

По данным издания, в ходе тайного голосования Армина Лашета поддержал 31 член правления, а за его соперника, лидера Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зёдера, отдали свои голоса только девять человек. Шесть членов правления воздержались.

Таким образом, кандидатом на должность немецкого канцлера от правящего в Германии блока ХДС/ХСС на выборах, которые состоятся в стране 26 сентября 2021 года, станет новый глава ХДС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Армин Лашет давно считается наиболее вероятным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ.