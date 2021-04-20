Спасатели нашли тело ребенка под завалами дома в Нижегородской области

Последствия взрыва в жилом доме в селе Маргуша. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Спасатели, которые разбирают завалы на месте взрыва газа и последовавшего за ним пожара в жилом доме в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, в ночь на вторник нашли под обломками тело ребенка.

«В 02:25 (мск) нашли тело погибшего ребенка», - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

В экстренных службах области сказали, что людей под завалами больше нет, судьба всех жильцов дома установлена.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне вечером в селе Маргуша произошел взрыв газа в многоквартирном доме, потом вспыхнул крупный пожар, огонь охватил площадь около 1200 квадратных метров. В результате здание почти полностью разрушено.

Ранее сообщалось, что семь жильцов дома, в том числе трое детей, получили серьезные травмы. Число пострадавших уточняется. Работы на месте трагедии продолжаются всю ночь.

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