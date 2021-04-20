Постпред России при ОЗХО: «Обвинения против Сирии надуманы»

Постпред России при ОЗХО считает обвинения против Сирии надуманными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин уверен, что некоторые западные страны, которые обвиняют правительственные силы Сирии в применении химического оружия против собственного населения, таким образом добиваются смены власти в САР.

Российский дипломат отметил, что «велика вероятность того, что западные страны проведут проект резолюции о поражении Сирии в правах и привилегиях под предлогом нарушения Сирией Конвенции о запрещении химического оружия».

«Обвинения против Сирии надуманы. Они продиктованы геополитическим замыслом тех стран, которые преследуют свою узкокорыстную повестку дня по сирийскому вопросу», - сказал постпред России при ОЗХО в беседе с ТАСС.

Стоит отметить, что террористы нередко устраивают инсценировки с использованием химического оружия в САР, чтобы потом обвинить официальный Дамаск в применении отравляющих веществ. Между тем, как писал сайт kp.ru, постпред России при ООН Василий Небензя еще год назад говорил, что «сирийская военно-химическая программа свернута, объекты по производству химического оружия были уничтожены, а запасы химического оружия – ликвидированы».

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