Axios: Посол США в России не собирается уезжать из Москвы

Посол США в России Джон Салливан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский посол в России Джон Салливан не собирается уезжать из Москвы на консультации в Вашингтон, несмотря на рекомендации российской стороны, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники издания утверждают, что в Москве Салливану советовали отправиться в США, чтобы проконсультироваться с руководством в госдепартаменте относительно дальнейших отношений между двумя государствами, однако позиция самого главы дипмиссии Соединенных Штатов в России состоит в том, что Москва должна «заставить его» уехать, если хочет, чтобы он покинул страну.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после того, как Вашингтон выслал 10 российских дипломатов, а Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении 15 граждан России и 25 российских организаций, Джона Салливана вызвали в Кремль, где помощник президента России Юрий Ушаков изложил американскому дипломату ответные меры нашей страны на новые санкции США.

Ранее в госдепартаменте заявили, что американские власти не планируют отзывать из Москвы своего посла.