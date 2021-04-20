У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение у берегов Индонезии Фото: REUTERS

Во вторник, 20 апреля, у берегов Индонезии произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,0. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 304 километра к юго-западу от индонезийского города Сиболга (провинция Северная Суматра), в котором проживает примерно 80 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров.

Сообщений о возможных разрушениях, жертвах и пострадавших, а также об угрозе цунами пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале этого года в индонезийской провинции Западный Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. В результате обрушилось здание больницы в городе Мамуджу, погибли не менее трех человек, свыше 20 местных жителей получили травмы

Подземные толчки тогда разрушили более 60 зданий, в том числе отель и офис губернатора провинции, около двух тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.