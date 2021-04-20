Госдеп США назвал «неспровоцированной эскалацией» введенные Россией ограничения в Черном море

Представитель госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Вашингтон «глубоко обеспокоен» решением России приостановить проход зарубежных военных кораблей и других иностранных государственных судов в своих территориальных водах Черного моря. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы госдепартамента США Неда Прайса.

«Соединенные Штаты выражают свою глубокую обеспокоенность планами России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря», - говорится в заявлении официального представителя американского госдепа.

Нед Прайс утверждает, что «это представляет собой еще один пример неспровоцированной эскалации», а «особенное беспокойство» Штатов вызывает то, что российская сторона уведомила о решении ограничить доступ чужим кораблям в Черное море «на фоне вызывающих доверие сообщений о наращивании военного присутствия России» на границе с Украиной.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ограничения в российских территориальных водах будут действовать с 24 апреля по 31 октября 2021 года. Между тем, в Пентагоне уже заявили, что не собираются из-за этого прекращать операции своих военных кораблей в Черном море. В Госдуме же назвали «беспокойство» НАТО и США по поводу планов России перекрыть проход через собственные территориальные воды «наглостью».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не допустить провокаций: Эксперт объяснил причины частичного закрытия Керченского пролива

Участок акватории в Азовском море передадут в пользование Минобороны России (подробности).