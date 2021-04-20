Трамп посоветовал Байдену наладить отношения с Россией, а не подталкивать ее к Китаю

Бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп посоветовал новой вашингтонской администрации своего преемника Джозефа Байдена попытаться улучшить отношения с Россией вместо того, чтобы подталкивать ее к более тесному сотрудничеству с Китаем.

Экс-президент США в эфире телеканала Fox News подчеркнул, что «быть в хороших отношениях с президентом (России Владимиром) Путиным – это отлично».

«Нам нужно вести дела с Россией, мы должны поладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию к Китаю», - заявил Трамп.

Кроме того, бывший американский лидер отметил, что сейчас Россия и Китай совместно тесно сотрудничают и «вместе набирают силу».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 апреля Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении 15 граждан России и 25 российских организаций. Кроме того, Вашингтон выслал 10 российских дипломатов,