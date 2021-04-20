В Пентагоне утверждают, что истребители F-15 и F-16 направлены в Польшу на учения, а не из-за Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы США перебросили в Польшу несколько десятков своих истребителей F-15 и F-16 для совместных учений, и это никак не связано с ситуацией на границе между Россией и Украиной. По крайней мере, так утверждает официальный представитель Пентагона вице-адмирал Джон Кирби.

«Это стандартные учения, не конкретная реакция на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму», - заверил журналистов на брифинге руководитель пресс-службы Минобороны США.

Кирби подчеркнул, что это «вполне рутинная» операция, американское военное ведомство, по его словам, «делает это постоянно».

«Как вы знаете, у нас есть ротационное присутствие в Польше, что мы очень ценим и приветствуем. Это часть этого ротационного элемента подготовки», - продолжил он уверять представителей прессы.

Ранее в понедельник польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что Европейское командование ВС США перебросило в республику «несколько десятков американских самолетов F-15 и F-16». По его версии, командование «отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие страны, поскольку никак не угрожает им. Он также отметил, что события в Донбассе – это внутриукраинский конфликт, в котором войска России никогда не принимали участия.