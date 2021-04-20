В МИД России ответили на призыв экс-президента Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

В МИД ответили на призыв экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС Фото: Иван ВИСЛОВ

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя недавнее заявление бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрикса Ильвеса, который призвал запретить россиянам въезд в страны Евросоюза, посоветовал эстонскому политику обсудить этот вопрос с руководством Турции и Греции, где ждут российских туристов.

«Ему (Ильвесу – прим. ред.) стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», - сказал Александр Грушко в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 18 апреля бывший лидер Эстонии, осенью 2016 года оставивший президентский пост после двух сроков во главе республики, написал на своей странице в Twitter, что гражданам России необходимо запретить въезд в страны Евросоюза: по его мнению, «надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье». Тоомас Хендрик Ильвес добавил, что «на кону безопасность Европы».

Стоит отметить, что эстонский министр иностранных дел Эва-Мария Лииметс эту идею не поддержала. Она убеждена, что Москва и Таллин, несмотря на разногласия, должны продолжать диалог.