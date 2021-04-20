В МИД России ответили на призыв экс-президента Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

В МИД ответили на призыв экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС Фото: Иван ВИСЛОВ

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя недавнее заявление бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрикса Ильвеса, который призвал запретить россиянам въезд в страны Евросоюза, посоветовал эстонскому политику обсудить этот вопрос с руководством Турции и Греции, где ждут российских туристов.

«Ему (Ильвесу – прим. ред.) стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», - сказал Александр Грушко в беседе с РИА Новости.