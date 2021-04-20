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Политика20 апреля 2021 6:56

В МИД России ответили на призыв экс-президента Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

Замглавы российского внешнеполитического ведомства посоветовал Ильвесу поговорить об этом с руководством Турции и Греции
Источник:kp.ru
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В МИД ответили на призыв экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

В МИД ответили на призыв экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

Фото: Иван ВИСЛОВ

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя недавнее заявление бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрикса Ильвеса, который призвал запретить россиянам въезд в страны Евросоюза, посоветовал эстонскому политику обсудить этот вопрос с руководством Турции и Греции, где ждут российских туристов.

«Ему (Ильвесу – прим. ред.) стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», - сказал Александр Грушко в беседе с РИА Новости.