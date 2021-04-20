Трамп серьезно относится к возможности вновь баллотироваться на пост президента США

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о своем серьезном намерении снова баллотироваться на пост американского лидера в 2024 году.

Экс-президент Соединенных Штатов заявил, что предстоящие президентские выборы по факту состоятся еще не скоро, однако судя по голосам, которыми бывший кандидат заручился на последних выборах (75 млн), уровень его поддержки продолжает держать высокую планку.

«Я скажу так: я отношусь к участию на будущих президентских выборах со всей серьезностью», - заявил бывший глава Белого дома в эфире телеканала Fox News.

Напомним, экс-президент США также посоветовал новой администрации своего преемника Джозефа Байдена попытаться улучшить отношения с Москвой вместо того, чтобы подталкивать Россию к более тесному сотрудничеству с Китаем.