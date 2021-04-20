Адвокат рассказал, зачем звонят «бесплатные» юристы Фото: Иван ВИСЛОВ

Большая часть звонков с предложением предоставить бесплатных юридических услуг является обычным мошенничеством. Об этом рассказал глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев, отметив, что зачастую умысел заключается в том, чтобы заманить человека в офис, и позже получить с него деньги.

«На месте молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой. Это людям приятно, и они покупаются», - приводит пояснение адвоката радио Sputnik.

Князев заявил, что любого человека должны насторожить предложения сделать что-то бесплатно, особенно в том случае, если такие предложения настойчиво продвигают.

Как уточнил специалист, в некоторых случаях адвокаты действительно должны помогать бесплатно, однако это касается только определенной категории дел, среди которых дела о пенсиях, дела ветеранов, трудоустройство беременных женщин, а также уголовные дела, если человек не может сам себе позволить платить за услуги адвоката.

Адвокат дал совет не вступать в переговоры с теми, кто навязывает юридические услуги по телефону.