Последние новости на утро 20 апреля 2021: Посол США в России отказался покинуть Москву

«КП» – о последних новостях на утро 20 апреля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 20 апреля 2021 года. Американский посол в России Джон Салливан не собирается уезжать из Москвы на консультации в Вашингтон, несмотря на рекомендации российской стороны. об этом сообщил портал Axios со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией. Собеседники издания утверждают, что в Москве Салливану советовали отправиться в США, чтобы проконсультироваться с руководством в госдепартаменте относительно дальнейших отношений между двумя государствами, однако позиция самого главы дипмиссии Соединенных Штатов в России состоит в том, что Москва должна «заставить его» уехать, если хочет, чтобы он покинул страну.

После того, как власти Праги потребовали, чтобы российское посольство освободило полгектара земли от общей занимаемой им в чешской столице площади, в МИД России напомнили Чехии о недвижимости на Тверской улице в Москве. При этом в министерстве отметили, что упоминаемые земельные участки, которые якобы должна освободить Россия, были выделены СССР в начале 1970-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя недавнее заявление бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрикса Ильвеса, который призвал запретить россиянам въезд в страны Евросоюза, посоветовал эстонскому политику обсудить этот вопрос с руководством Турции и Греции, где ждут российских туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие мигранты нам нужны, а кому – давай до свидания

На тридцатый год миграционной политики «открытых дверей» мы наконец-то поняли, что мигранты бывают разными – нужными и не очень. И методы, и цели применения труда гастарбайтеров тоже разнятся (подробности).