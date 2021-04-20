Последние новости на утро 20 апреля 2021: Посол США в России отказался покинуть Москву

«КП» – о последних новостях на утро 20 апреля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 20 апреля 2021 года. Американский посол в России Джон Салливан не собирается уезжать из Москвы на консультации в Вашингтон, несмотря на рекомендации российской стороны. об этом сообщил портал Axios со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией. Собеседники издания утверждают, что в Москве Салливану советовали отправиться в США, чтобы проконсультироваться с руководством в госдепартаменте относительно дальнейших отношений между двумя государствами, однако позиция самого главы дипмиссии Соединенных Штатов в России состоит в том, что Москва должна «заставить его» уехать, если хочет, чтобы он покинул страну.

После того, как власти Праги потребовали, чтобы российское посольство освободило полгектара земли от общей занимаемой им в чешской столице площади, в МИД России напомнили Чехии о недвижимости на Тверской улице в Москве. При этом в министерстве отметили, что упоминаемые земельные участки, которые якобы должна освободить Россия, были выделены СССР в начале 1970-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений.

К слову, премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы на складе боеприпасов в деревне Врбетице, в причастности к которым Прага обвинила Россию, не были актом государственного терроризма. Однако Чехия, хоть и не считает ЧП восьмилетней давности нападением на страну, все равно призывает всю Европу «в знак солидарности» высылать российских дипломатов.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя недавнее заявление бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрикса Ильвеса, который призвал запретить россиянам въезд в страны Евросоюза, посоветовал эстонскому политику обсудить этот вопрос с руководством Турции и Греции, где ждут российских туристов.

На Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ замглавы МВД России Александр Горовой озвучил цифру: с начала пандемии в России было возбуждено 82 уголовных дела о заражении коронавирусом по неосторожности. «Комсомолка» вспоминает самые яркие случаи.

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