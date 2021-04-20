Учительница из Техаса три года состояла в сексуальных отношениях с подростком

Марка Ли Бодин Фото: соцсети

Бывшая учительница средней школы американского города Томбол, расположенного в штате Техасе обвиняется в сексуальной связи с подростком.

Как передают в полиции города, 31-летняя Марка Ли Бодин была арестована в минувшую субботу, 17 апреля, по обвинению в «непрерывном сексуальном насилии над ребенком в возрасте до 14 лет».

Бодин призналась, что она вступала в сексуальные контакты с подростком в начале 2018 года, когда ему было только 13 лет. В судебных документах также говорится, что она отправляла ему десятки откровенных видео и фотографий.

«Большая часть расследования показывает, что прошло от двух с половиной до трех лет. И социальные сети, и текст, и другие формы доказательств … Наша большая забота со стороны полицейского управления прямо сейчас заключается в том, чтобы у нас были все доказательства этого дела, чтобы убедиться, что в нем нет других детей», - приводит breaking911 слова начальника полиции Томбола Джефф Берт.

В соответствии с законодательством штата Техас учителю запрещено вступать в сексуальные контакты с учеником, даже если он находяться в возрасте согласия.